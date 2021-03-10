Мадрид, , 11:39 — REGNUM За два месяца до того, как первый случай заболевания COVID-19 был зарегистрирован в Арагоне 6 марта 2020 года, коронавирус «уже циркулировал среди нас». На это указывает исследование Unizar, которое выявило специфические антитела против SARS-CoV-2 у двух бездомных кошек из Сарагосы в январе 2020 года, пишет издание Heraldo.

«Мы думаем, что передача произошла от бессимптомного человека к кошке», — отмечает ветеринарный исследователь Серхио Вильянуэва Саз, первый автор статьи, опубликованной в журнале Transboundary and Emerging diseases.

«Хоть происхождение этой пандемии и началось с передачи от животного к человеку, научные данные, которыми мы располагаем сегодня, указывают на то, что мы — те, кто может заразить наших домашних животных ковидом, а не наоборот, поэтому контролируемые группы кошек не должны представлять опасности заражения для людей», — вспоминает исследователь и профессор университета Сарагосы.

В этом случае анализ образцов, взятых из одной из этих групп, за которыми ухаживают добровольцы, «помог контролировать болезнь, поскольку эти «наблюдатели» сообщают о дате, когда их иммунная система вступила в контакт с вирусом, который уже циркулировал в городе, и мы это можем гарантировать».

Самые ранние образцы были взяты для другого исследования, но по мере возникновения пандемии было решено использовать их для отслеживания передачи SARS-CoV-2. Из 114 кошек, чья кровь была проанализирована, четыре анализа дали положительный результат: два образца были взяты в январе, указывает Вильянуэва, еще один — в феврале, а четвертый — уже в рамках исследования в июле.

Исследование показывает, что эти животные были подвержены инфекции и вырабатывали антитела, которые были обнаружены благодаря новому серологическому методу, разработанному самим университетом Сарагосы и который находится в процессе патентования.

Ветеринары из лаборатории клинической иммунопатологии факультета ветеринарной медицины объединили свои усилия с иммунологами, врачами и химиками, специализирующимися на белках. Эта же многопрофильная группа арагонских исследователей также показала, снова путем обнаружения антител к вирусу, что домашние хорьки могут быть инфицированы SARS-CoV-2. Это исследование было опубликовано в журнале «Животные».