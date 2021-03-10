Москва, , 11:38 — REGNUM За последние сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 466 человек, сообщили 10 марта в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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С начала распространения SARS-CoV-2 в стране от ковида скончались 90 275 человек.

За сутки выздоровели 13 350 человек, всего сумели поправить здоровье 3 945 527 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтвердили 52 летальных исхода, причиной которых стал COVID-19. Это на десять случаев больше, чем сутками ранее, и на одну смерть больше, чем за последние сутки в Москве.

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