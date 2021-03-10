Курск, , 11:38 — REGNUM В Курской области 10 марта зарегистрировано 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Всего в регионе было выявлено 31 тыс. 913 заражённых коронавирусом.

Выписан после выздоровления был 28 тыс. 631 пациент, в том числе 107 — за последние сутки. Скончались 490 человек.