Минск, , 11:38 — REGNUM В Белоруссии блогер Антон Мотолько будет объявлен в международный розыск в связи с совершением преступлений, связанных с массовыми беспорядками после президентских выборов. Об этом 10 марта сообщили в управлении следственного комитета (УСК) республики по Минску.

Отмечается, что Мотолько причастен к совершению ряда преступлений, в том числе предусмотренных ст. 293 («Массовые беспорядки») и ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественных порядок») УК Белоруссии

«В отношении Мотолько в ближайшее время будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям. После чего он будет объявлен в межгосударственный розыск», — сообщили в управлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии после объявления результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020 года и по итогам которых победу одержал Александр Лукашенко, оппозиционно настроенные граждане с протестами вышли на улицы белорусских городов.

Постепенно акции протестов с ежедневных переросли в митинги протестующих по выходным дням, а в итоге — к прогулкам преимущественно жителей некоторых микрорайонов белорусской столицы с бело-красно-белой символикой относительно немногочисленными группами.

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