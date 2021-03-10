Воронеж, , 11:37 — REGNUM В Воронежской области за сутки зарегистрирована смерть 21 пациента с подтверждённым COVID-19, об этом сообщили 10 марта в региональном оперативном штабе.

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При этом, судя по данным статистики, прирост новых заразившихся коронавирусом в Воронежской области продолжает снижаться: за минувшие сутки подтверждено 254 новых случая, тогда как накануне, 9 марта, сообщалось о 260 новых носителях, а, например, 1 марта было подтверждено 293 новых случая заражения.

Всего в Воронежской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 70 625 человек, выздоровели из общего числа 64 827, жертвами инфекции в регионе стали 2 447 человек.