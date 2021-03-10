Рим, , 11:38 — REGNUM Прототип модели Ferrari Purosangue был запечатлен очевидцами в ходе тестовых заездов на гоночной трассе, расположенной на границе Маранелло и Фьорано-Моденезе в Италии. Видео, снятое на смартфон, размещено на YouTube-канале Varryx.

Кузов для тестовой модели взят от Maserati Levante, но шасси определенно сделано специально для Purosangue. Пока трудно сказать, каким будет окончательный дизайн кроссовера.

Purosangue может получить либо двигатель V8 с турбонаддувом, либо двигатель V12, как у легендарных суперкаров Ferrari. С большой вероятностью можно сказать, что модель получит полный привод. Также вполне возможно, что автопроизводители оснастили авто гибридной системой.

Отмечается, что Purosangue будет очень мощным. Автомобиль станет конкурентом для 626-сильного Bentley Bentayga, 641-сильного Lamborghini Urus и Aston Martin DBX, оснащенного двигателем V8 мощностью 542 л. с.

Новый Ferrari Purosangue может появиться на мировом рынке в 2022 году.

Ранее компания Ferrari провела в Швеции зимние тесты кроссовера Purosangue, созданного на платформе Front Mid Engine.

Читайте также: Представлены рендеры нового Ferrari Purosangue