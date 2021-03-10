Цюрих, Швейцария, , 11:36 — REGNUM Выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК) пройдут во время 137-й сессии организации, которая начнётся 10 марта.

Единственным кандидатом на пост президента МОК является его действующий глава, бывший немецкий фехтовальщик, олимпийский чемпион 1976 года Томас Бах.

Выборы должны пройти в первый день работы сессии — 10 марта. В связи с пандемией коронавируса сессия пройдёт в онлайн-формате, хотя первоначально она должна была состояться в Афинах.

Сессия завершится 12 марта. На ней также должна быть утверждена стратегия развития олимпийского движения до 2025 года.

Напомним, Бах был избран президентом МОК в 2013 году. На этом посту он сменил бельгийца Жака Рогге.