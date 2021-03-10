Ростов-на-Дону, , 11:36 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 13 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 марта.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались семь женщин в возрасте от 60 до 85 лет и шестеро мужчин в возрасте от 66 до 82 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области жертвами коронавируса стали 3 тыс. 242 человека.

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