Ростов-на-Дону, , 11:33 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 258 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 марта. Это на четыре случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 44 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (98), Неклиновском районе (13) и Новочеркасске (десять). Около 28% заразившихся коронавирусом — люди старше 66 лет, 5,4% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 75 тыс. 748 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 66 тыс. 478 пациентов.

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