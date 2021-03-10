Сеул, , 11:33 — REGNUM Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшили прогноз темпов экономического роста Южной Кореи до 3,3%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей организации.

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Известно, что нынешний показатель на 0,5% выше предыдущего, а также выше прогнозов правительства Южной Кореи (3,2%) и Международного валютного фонда (3,1%).

По мнению экспертов, только четыре страны, такие как Южная Корея, Турция, Австралия и США, смогут восстановить свою экономику до показателей, имевших место до пандемии.

Между тем, темпы роста мировой экономики составят 5,6%, что на 1,4% выше по сравнению с предыдущим прогнозом. Улучшение показателя связано с расширением вакцинации, мерами по финансовой стимуляции экономик.