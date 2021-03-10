Петропавловск-Камчатский, , 11:32 — REGNUM На Камчатке израсходовано уже более 80% доставленной вакцины от коронавируса. Только за последние сутки в крае привился 731 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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За прошедшие сутки первым компонентом «Спутник V» привились 165 жителей Камчатки. Вторую дозу получили 566 человек.

Всего в крае привились от коронавируса уже 13 169 жителей. Завершили иммунизацию, получив оба компонента «Спутник V», 8934 человека.

В Олюторский район края только сейчас удалось доставить первые 200 доз препарата от коронавируса. С 11 марта в Тиличиках начнётся вакцинация населения.

Привиться от коронавируса на Камчатке можно в 24 пунктах, из которых четыре — мобильные.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние сутки выявили ещё 21 случай заражения коронавирусом (днём ранее — 22). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 13 770 жителей.