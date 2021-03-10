Красноярск, , 11:31 — REGNUM Депутат сельского поселения в Красноярском крае подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ возбуждено в отношении депутата Первоманского сельсовета совета депутатов Манского района Красноярского края.

По предварительной версии следствия, вечером 17 февраля на дороге при подъезде к посёлку Ручейки Манского района депутат на автомобиле ВАЗ-21 150 сбил двух женщин-пешеходов. Пострадавших доставили в больницу. Через несколько дней 52-летняя женщина скончалась.

Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, изъят автомобиль. Как сообщало ИА REGNUM, получены видеозаписи с регистратора патрульного автомобиля ДПС.

Расследование продолжается.

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