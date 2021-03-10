Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтвердили 52 летальных исхода, причиной которых стал COVID-19. Это на десять случаев больше, чем сутками ранее, и на одну смерть больше, чем за последние сутки в Москве. О новых данных 10 марта сообщает федеральный оперштаб.

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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Таким образом, Петербург в этот раз оказался «лидером» по суточной смертности от ковида в РФ по итогам 9 марта. Предыдущий раз 52 случая смерти в городе на Неве констатировали 20 февраля по итогам предыдущих суток. После того пика смертность снижалась.

Всего за время пандемии от COVID-19 в Петербурге скончались 11 487 человек. Город находится на второй строчке в России по общему числу таких смертей, после Москвы (15 547 случаев смерти).

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