Санкт-Петербург, 10 марта 2021, 11:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтвердили 52 летальных исхода, причиной которых стал COVID-19. Это на десять случаев больше, чем сутками ранее, и на одну смерть больше, чем за последние сутки в Москве. О новых данных 10 марта сообщает федеральный оперштаб.
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Таким образом, Петербург в этот раз оказался «лидером» по суточной смертности от ковида в РФ по итогам 9 марта. Предыдущий раз 52 случая смерти в городе на Неве констатировали 20 февраля по итогам предыдущих суток. После того пика смертность снижалась.
Всего за время пандемии от COVID-19 в Петербурге скончались 11 487 человек. Город находится на второй строчке в России по общему числу таких смертей, после Москвы (15 547 случаев смерти).
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