Москва, 10 марта, 2021, 11:30 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 9079 носителей коронавируса. Об этом 10 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Прирост стал минимальным с 1 октября 2020 года. Вчера, 9 марта, в России выявили 9445 случаев заражения.

Новые заражения выявлены в 83 регионах страны. Лидерами стали Москва (1116), Санкт-Петербург (959) и Нижегородская область (378). Подмосковье потеряло место в первой тройке, переместившись на четвёртую позицию. Замыкает пятёрку Ростовская область.

Всего в стране с начала пандемии исследования подтвердили 4 351 553 случая заражения коронавирусом.

Также за сутки зафиксировали 466 летальных исходов, выздоровели 13 350 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму подтверждено 60 новых случаев заражения коронавирусом.