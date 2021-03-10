Екатеринбург, , 11:30 — REGNUM Прокуратура изучит приговор, вынесенный 10 марта жителю Екатеринбурга Владимиру Васильеву, обвинённому в ДТП с гибелью двух человек. Об этом сообщила журналистам старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Она отметила, что государственный обвинитель просил назначить Васильеву 13 лет колонии. «Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых», — сказала Канатова.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в августе 2019 года на улице Малышева в центре Екатеринбурга. Ленинский райсуд признал, что Васильев в состоянии опьянения нарушил Правила дорожного движения. В итоге погибли водитель и пассажир такси. Подсудимому назначено 9 лет и 3 месяца в колонии общего режима.

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