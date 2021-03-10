Москва, , 11:30 — REGNUM Стимулирование граждан РФ к сдаче биометрических данных через мобильные приложения и многофункциональные центры предоставления государственных услуг соответствует современным темпам развития цифровых технологий в сфере предоставления госуслуг, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. ю. н Наталья Свечникова.

«Вместе с тем, предложение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ о закрытии удаленного доступа к ряду госуслуг в отсутствие биометрии может привести к нарушению прав граждан, по различным причинам не сдавших биометрические данные в реестр Единой биометрической системы.

Проблемным аспектом инициативы можно также считать обеспечение безопасности и высокую вероятность утечки данных.

Развитие деятельности отечественных разработчиков программного обеспечения, заслуживает поддержки, но при этом не должна создаваться угроза нарушения установленных законодательством прав граждан России», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, биометрия может стать условием доступа к ряду государственных услуг.

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