Орел, , 11:29 — REGNUM Три человека погибли в результате автоаварии с участием трёх автомобилей в Кромском районе Орловской области вечером 9 марта, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Авария произошла около 23:50 на автодороге М-2 «Крым». Предварительно установлено, что водитель Hyundai Solaris двигался по автодороге со стороны Орла в направлении Курска, в районе 427 км при совершении обгона автомобиля Isuzu, столкнулся с автомобилем Ford Focus, который двигался на встречу, после чего Isuzu столкнулся с Hyundai.

В результате аварии на месте погибли водитель и пассажир Hyundai, а также водитель Ford.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, ход и результаты его расследования поставила на контроль прокуратура Орловской области, уточнила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.