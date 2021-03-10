Чебоксары, , 11:29 — REGNUM В Чувашии между городами будет распределено ещё 20,5 млн рублей на реализацию местных инициатив в сфере дорожного строительства. Соответствующее решение поддержано сегодня, 10 марта, на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM. При этом в ходе обсуждения досталось министру строительства, который называл «не те цифры».

Из республиканского бюджета дополнительно распределяется 20,5 млн рублей на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Средства выделяются на 24 городских проекта по итогам конкурсного отбора.

В ходе обсуждения первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков обратил внимание на «достаточно большой нераспределённый резерв» в сумме 3,19 млн рублей. И поинтересовался, с чем это связано. Министр строительства Александр Героев ответил, что большая часть отобранных проектов касается строительства дорог в городах, а оставшуюся сумму планируется увеличить

«Будем дополнительно просить поддержать нас в дополнительном финансировании по отобранным конкурсным заявкам. На четыре проекта у нас, которые отобраны, не хватило порядка 5,212 млн рублей. Ещё 14 проектов — те, которые также отобраны, на сумму 4,329 млн рублей. То есть будем просить ещё на 18 проектов дополнительное финансирование», — сказал Александр Героев.

«К сожалению, ваши цифры не соответствуют тому, тому что есть. Потому что вами (минстроем) в ходе уточнения бюджета была подана заявка на 9,542 млн рублей дополнительных средств, в том числе по иным межбюджетным поступлениям — 3,847 млн рублей, по дорожному хозяйству — 5,694 млн рублей. При том заявку вы дали без учёта сложившейся экономии нераспределённого резерва. Поэтому всё-таки у меня большая просьба более чётко владеть цифрами», — попросил Михаил Ноздряков.

Попытки министра пояснить ситуацию и дать комментарии были прерваны сразу.

«Я сейчас не просил ваши комментарии. Я просто проконстатировал, что вы называете не те цифры. Ваша заявка учтена сегодня в проекте о бюджете, который внесён в Государственный совет», — отрезал министр финансов, закрыв обсуждение вопроса.