Чебоксары, 10 марта 2021, 11:29 — REGNUM В Чувашии между городами будет распределено ещё 20,5 млн рублей на реализацию местных инициатив в сфере дорожного строительства. Соответствующее решение поддержано сегодня, 10 марта, на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM. При этом в ходе обсуждения досталось министру строительства, который называл «не те цифры».
Из республиканского бюджета дополнительно распределяется 20,5 млн рублей на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Средства выделяются на 24 городских проекта по итогам конкурсного отбора.
В ходе обсуждения первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков обратил внимание на «достаточно большой нераспределённый резерв» в сумме 3,19 млн рублей. И поинтересовался, с чем это связано. Министр строительства Александр Героев ответил, что большая часть отобранных проектов касается строительства дорог в городах, а оставшуюся сумму планируется увеличить
Попытки министра пояснить ситуацию и дать комментарии были прерваны сразу.