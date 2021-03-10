Москва, , 11:30 — REGNUM Российский пианист, народный артист России Денис Мацуев рассказал о своих впечатлениях о народной артистке РСФСР, композиторе, пианистке и певице Людмиле Лядовой, о смерти которой стало известно ранее.

«Это удивительно светлый человек какой-то невероятной жизнеутверждающей энергии… Мне посчастливилось несколько раз участвовать в совместных мероприятиях, концертах. Я никогда не забуду этот задор, это невероятное чувство юмора и, конечно, самое главное — мелодизм её музыки, который всегда был узнаваем, всегда заряжал этой энергией», — приводит его слова RT.

Также Мацуев отметил, что покойная была удивительно весёлым и добрым человеком и добавил, что концерты Лядовой пользовались огромным успехом, а потому ее смерть является огромной потерей и ударом по российской культуре.

«Хочу, чтобы её записи были востребованы. К счастью, осталось немало записей. Её песни всегда будут жить на сцене, потому что такая музыка должна звучать для оптимизма… Она была настоящий самородок, которая служила сцене и служила нашей культуре», — заключил пианист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что советский и российский композитор, пианистка и певица, народная артистка РСФСР Людмила Лядова ушла из жизни в возрасте 95 лет в больнице в Москве.