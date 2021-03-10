Уфа, , 11:34 — REGNUM Движение всех автомашин прекращено на участке федеральной трассы в Башкирии из-за непогоды. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

«Прекращено движение для всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-240 Уфа — Оренбург с км 274+308 по км 316+902», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщатся, что данная мера с 12:00 часов 10 марта была введена из-за ухудшения видимости на дороге, сильного снегопада и метели.

Сейчас специалисты занимаются обеспечением безопасного проезда по федеральным автотрассам. Ограничение может быть снято в 22:00 часа 10 марта.

Специалисты напоминают, что, если сильный снегопад застал граждан в личном автомобиле на автотрассе, необходимо перестроится в крайний правый ряд (на обочину) и прекратить движение. Также нужно включить аварийные огни и переждать обильные осадки.