Уфа, 10 марта 2021, 11:34 — REGNUM Движение всех автомашин прекращено на участке федеральной трассы в Башкирии из-за непогоды. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщатся, что данная мера с 12:00 часов 10 марта была введена из-за ухудшения видимости на дороге, сильного снегопада и метели.
Сейчас специалисты занимаются обеспечением безопасного проезда по федеральным автотрассам. Ограничение может быть снято в 22:00 часа 10 марта.
Специалисты напоминают, что, если сильный снегопад застал граждан в личном автомобиле на автотрассе, необходимо перестроится в крайний правый ряд (на обочину) и прекратить движение. Также нужно включить аварийные огни и переждать обильные осадки.