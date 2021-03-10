Ростов-на-Дону, , 11:27 — REGNUM В Ростовской области рассказали о состоянии посевов озимых культур, которыми осенью 2020 года было засеяно почти 2,8 млн гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском минсельхозпроде.

Пока взошло 87% посевов — это более 2,4 млн гектаров. На 350 тыс. гектаров озимые культуры пока не взошли.

Тем временем на юге Ростовской области труженики села приступили к внесению удобрений. Весной 2021 года аграриям предстоит засеять яровыми культурами 1,7 млн гектаров.

ИА REGNUM сообщало, что отсутствие осенью осадков и запасов влаги тревожило донских аграгриев. Мощный снегопад, обрушившийся на Ростовскую область в январе 2021 года, положительно отразился на состоянии озимых культур.