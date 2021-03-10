Нью-Йорк, США, , 11:26 — REGNUM Североатлантический альянс усиливает свою активность в Арктике из-за российского присутствия. Об этом в ходе онлайн-встречи, организованной Стэнфордским университетом, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Генсек организации отметил, что раньше считалось, что уровень напряжённости на Крайнем Севере низкий, однако сейчас ситуация изменилась.

«НАТО присутствует в Арктике, и в рамках расширения нашего альянса в последние годы мы усилили наше присутствие там», — сказал Столтенбернг.

Он пояснил, что это произошло не только из-за возросшего стратегического значение Арктики на фоне глобального потепления, но «также из-за возросшего российского присутствия» в регионе.

При этом генсек НАТО добавил, что альянс и Россия в Арктике сохраняют высокий уровень сотрудничества.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что в отличие от России, ряд стран НАТО, включая Соединённые Штаты, не заинтересован в развитии мирного сотрудничества в Арктике. По его словам, они пытаются настойчиво ограничивать деятельность России в Арктике, применяя для этого различные методы — от наращивания военной активности рядом с российскими границами до санкционного давления».

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