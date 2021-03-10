Москва, , 11:28 — REGNUM Советский и российский актер Николай Сморчков, который исполнил роли в фильмах «Летят журавли» (1957) и «Война и мир» (1967), скончался в возрасте 90 лет от COVID-19. Об этом 10 марта сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

«На 91-м году после тяжелого заболевания (COVID-19) ушел из жизни замечательный актер театра и кино Сморчков Николай Гаврилович», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что покойный был талантливым артистом, а также очень скромным и порядочным человеком, которого любили друзья и коллеги.

Отметим, Николай Сморчков родился 9 августа 1930 года и окончил ВГИК по курсу Сергея Герасимова и Тамары Макаровой в 1953 году. Свою первую роль в кино он сыграл еще во время учебы (в картине Герасимова «Сельский врач» (1951)). Также работал в театре Киноактера. Актер сыграл более 200 ролей в кино, включая такие фильмы, как «Летят журавли» (1957), «Пять дней — пять ночей» (1960), «Сквозь ледяную мглу» (1965), «Война и мир» (1967), «Кремлевские куранты» (1970), «Дни Турбиных» (1976) и др.