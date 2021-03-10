Дакар, , 11:24 — REGNUM Посол Индонезии в Дакаре встретился с президентом Сенегала Маки Саллом для вручения верительных грамот, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Посол Индонезии и президент Сенегала обсудили ряд вопросов, в частности, расширение экономического сотрудничества, планируемое прибытие самолета CN-235, заказанного Сенегалом, и расширение двустороннего сотрудничества в области инфраструктуры, образования и технической поддержки.

Посол передал главе Сенегала теплые приветствия президента Индонезии и выразил надежду на более тесное двустороннее сотрудничество, особенно в экономической сфере.

Согласно данным, опубликованным министерством торговли Индонезии, в 2020 году произошло увеличение торговли между Индонезией и Сенегалом на 40% по сравнению с 2019 годом.

«О доверии Сенегала к стратегическим промышленным продуктам Индонезии также свидетельствует запланированное в конце марта 2021 года прибытие самолета CN-235, что является символом растущего сотрудничества между двумя странами», — говорится в сообщении МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, посол ЕС в Индонезии изучает инвестиционные и торговые возможности сотрудничества с заинтересованными сторонами в индонезийской провинции Центральная Ява.

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