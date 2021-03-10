Санкт-Петербург, 10 марта, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Всеволожский, Гатчинский и Выборгский районы Ленинградской области продолжают сохранять «лидирующие» позиции по выявленным зараженным коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в регионе было выявлено 130 новых инфицированных, и большая их часть именно в этих районах. Об этом 10 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

Группа vk «Минус коронавирус. Ленобласть». Всеволожский, Гатчинский и Выборгский районы Ленобласти — лидеры по количество зараженных коронавирусом.

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За прошедшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 130 жителей, что на одного человека меньше, чем сутками ранее, в 57 населенных пунктах 10 районов Ленобласти. Однако наибольшее количество зараженных обнаружено во Всеволожском (39), Гатчинском (22) и Выборгском (19) районах.

За минувшие сутки в Ленобласти было выписано 259 выздоровевших, а также зарегистрировано еще пять летальных исходов от ковида.

Таким образом, с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусной инфекцией заразились 37 408 человек, из них 34 449 выздоровели, еще 2230 человек продолжают лечение. Умерли от ковида 729 жителей.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в регионе развернуто 1294 койки для пациентов с COVID-19. Свободно 320 коек (24,73%), в том числе 14 — в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова». В палатах реанимации свободно 144 койки.