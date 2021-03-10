Пекин, , 11:23 — REGNUM Четвертая сессия Народного политического консультативного совета (НПКСК) 13-го созыва завершилась в Пекине, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Высший консультативный орган страны завершил свою ежегодную сессию. На ее закрытии в Доме народных собраний присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин и другие лидеры Китая. Председатель Национального комитета НПКСК Ван Ян выступил с речью на собрании.

Резолюция по рабочему докладу Постоянного комитета Национального комитета НПКСК, резолюция по докладу том, как предложения советников осуществлялись с предыдущей ежегодной сессии, доклад о проверке новых предложений и политическая резолюция четвертой сессии Национального комитета НПКСК 13-го созыва были приняты во время последней сессии.