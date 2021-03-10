Киев, , 11:24 — REGNUM В феврале 2021 года на Украине произвели 503 автомобиля, что в 2,2 раза больше, чем в феврале 2020 года. Об этом сообщила 9 марта пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

При этом в сравнении с январём 2021 года показатель производства автомобилей упал почти на 17%.

В сообщении отмечается, что компания «Еврокар» выпустила 241 легковой автомобиль, а Запорожский автозавод — 208 легковых авто. Также на Украине произвели 54 автобуса.

Напомним, в январе 2021 года выпуск автомобилей на Украине упал на 29% в сравнении с январём 2020 года.

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