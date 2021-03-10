Казань, , 11:36 — REGNUM В Татарии проходит проверка готовности лесопожарных станций к началу пожароопасного сезона в лесах 2021 года. Рейд проводится силами специально созданной комиссии в составе сотрудников минлесхоза РТ.

Инспекторы осмотрели лесопожарные станции ГБУ РТ «Елабужский лесхоз», ГБУ РТ «Нижнекамский лесхоз», ГБУ РТ «Мензелинский лесхоз», ГБУ РТ «Учебно-опытный Сабинский лесхоз», а также ГБУ РТ «Лесопожарный центр». В ходе проверки установили укомплектованность лесопожарных станций техникой, оборудованием и другими средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, состояние зданий и сооружений, подготовку личного состава и наличие техдокументации, регламентирующей работу лесопожарных станций.

По итогу инспекции проверенные лесопожарные станции к пожароопасному сезону 2021 года готовы. Всего в Татарии действуют 20 подобных станций II типа при лесхозах и 5 лесопожарных станций III типа при ГБУ РТ «Лесопожарный центр». Станции II типа оснащены 229 единицами различной техники, III типа — 72 единицами специализированной техники.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии в 2021 году запланировали провести санитарно-оздоровительные мероприятия на площади более 5,8 тыс. га лесных насаждений. Основной целью данного вида работ является сохранение биологической устойчивости насаждений, предупреждение массового развития патологических процессов в лесу, снижение ущерба от болезней и вредителей.

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