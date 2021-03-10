Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford представил рестайлинговый пикап Super Duty 2022 модельного года. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на YouTube-канале Carscoops.

Новинка получила целый ряд новых модификаций и некоторые недоступные ранее опции. Версии Ford F-250 и F-350 Super Duty могут быть укомплектованы новым пакетом Lariat Sport Appearance. Этот набор предполагает замену хромированных деталей на окрашенные в оттенок кузова элементы.

Кроме того, Ford разработал для машины пакет Black Appearance Package. Он включает в себя 20-дюймовые чёрные колёсные диски из лёгкого сплава, а также бамперы, окрашенные в цвет кузова.

Одним из наиболее заметным обновлением пикапа является новый 12-дюймовый экран медиасистемы SYNC4, который обладает вдвое большей вычислительной мощностью по сравнению с предыдущей системой и имеет аналоговые кнопки.

Ранее Ford представил тизер нового кроссовера, который, по предварительной информации, может стать преемником Mondeo.

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