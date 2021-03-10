Горно-Алтайск, , 11:18 — REGNUM По итогам девятой недели 2021 года в Республике Алтай выявлено 134 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, это более чем на четверть больше, чем на предыдущей неделе (106 случаев).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

При этом в Горно-Алтайске, являющемся лидером по абсолютному числу заболевших, число новых случаев снизилось почти на 40%. В то же время в Усть-Коксинском, Чойском и Кош-Агачском районах прирост составил от 9,7 до 15,7%.

По данным анализа, чаще всего жители заражаются в домашних очагах, а также на рабочем месте. При этом с начала года специалисты ведомства проверили соблюдение санитарных мер на почти 1,2 тыс. предприятий. По итогам рейдов 436 должностных лиц привлечены к ответственности.

«Общий вывод по итогам рейдов таков — болеют там, где пренебрегают мерами профилактики», — отметили в Роспотребнадзоре.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае новые носители SARS-CoV-2 выявлены лишь в двух районах