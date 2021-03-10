Нур-Султан, , 11:17 — REGNUM Казахстан готов к дальнейшему укреплению политического сотрудничества с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 10 марта заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе главы государства.

Казахстанский лидер встретился с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Собеседники обсудили создание института специального представителя генерального секретаря Организации по вопросам миротворчества.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Станислав Зась встретился с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Стороны обсудили проведение сессии Совета коллективной безопасности, которая пройдет в Таджикистане.

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