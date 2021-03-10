Пекин, , 11:15 — REGNUM Китай активно развивал международное сотрудничество в космической отрасли в 2020 году, предлагая экспорт спутников и космические запуски, совместные исследования и использование служб со всем миром, говорится в недавнем докладе о китайской аэрокосмической отрасли, передает 10 марта агентство Синьхуа.

На конец прошлого года 51 китайская ракета запустила 59 иностранных коммерческих спутников в космос, говорится в Синей книге китайской аэрокосмической науки и техники 2020. С января ноябрь 2020 года Китай запустил 12 коммерческих спутников дистанционного зондирования, разработанных Аргентиной, на орбиту при помощи ракет-носителей семейства «Чанчжэн».

В декабре Эфиопия запустила второй разработанный при поддержке Китая спутник с космодрома Вэньчан провинции Хайнань на юге Китая. Предварительный дизайн спутника был разработан Эфиопией, в то время как совместная эфиопско-китайская команда инженеров разработала технический и детальный дизайн.

На Йоханнесбургском саммите сотрудничества «Китай — Африка» в 2015 году китайское правительство предложило провести спутниковое телевидение 10 тыс. жителям африканских деревень.

Согласно докладу, 19 стран Африки осуществили приемку проекта в 2020 году, а покрытие телевидением достигло 8162 деревень. Проект также предлагает образовательные видео для учащихся начальных и средних школ Кении, ЮАР, Ганы, Уганды и Демократической Республики Конго.