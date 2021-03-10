Сеул, , 11:17 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 9 марта телефонные переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкарой, с которым обсудил пути расширения двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, участники переговоров договорились возобновить обмены на высоком уровне, включая проведение встречи министров иностранных дел и обороны в формате 2+2, как только стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а также активизировать сотрудничество в борьбе с изменением климата и пандемией коронавируса.

Глава МИД Индии выразил поддержку усилиям Сеула в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.