Тюмень, , 11:15 — REGNUM Власти Тюменской области утвердили предельные объёмы размещения государственных ценных бумаг на 2021−2023 годы. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Лимит по гособлигациям на 2021 год составит 10 млрд рублей, на 2022 год — 23,5 млрд рублей, а на 2023 год — 22,9 млрд рублей.

Напомним, ранее правительство Тюменской области планировало выпустить облигации в качестве источника покрытия дефицита бюджета. Главный финансовый документ региона в 2021 году свёрстан с доходами 147,5 млрд рублей, расходами — 179,5, дефицитом — 32 млрд рублей. Сообщалось, что финансовый разрыв будет покрываться в том числе и коммерческими кредитами.

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