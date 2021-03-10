Москва, , 11:17 — REGNUM В 2020 году в Москве трое «воров в законе» были привлечены к ответственности за сам факт наличия такого криминального статуса. Об этом 10 марта заявил начальник столичного ГУ МВД России, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов во время ежегодного отчета на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Привлечены к уголовной ответственности по статье 210 — занятие высшего положения в преступной иерархии три гражданина, причисляющих себя к ворам в законе», — сказал Баранов.

Также он отметил, что в 2020 году в столице было выявлено свыше 11 тыс. экономических преступлений. В результате этого был возмещен ущерб на сумму 11,5 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве за год раскрыли сотни преступлений этнических ОПГ