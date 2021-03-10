Москва, , 11:14 — REGNUM Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение против экс-губернатора Ивановской области, аудитора Счетной палаты Михаила Меня в растрате 700 млн рублей. Об этом сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

«Да, действительно, генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении моего подзащитного Михаила Меня», — цитирует его «Интерфакс».

В скором времени материалы уголовного дела будут направлены в один из московских судов для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что в ходе предварительного расследования получены доказательства причастности аудитора Михаила Меня к хищению в 2011 году 700 млн рублей из бюджета Ивановской области.

В конце 2020 года суд запретил Меню покидать место фактического проживания в Красногорском районе Подмосковья, отправлять и получать почту, пользоваться интернетом. Ему разрешены прогулки по два часа в день.