Москва, , 11:13 — REGNUM Власти Греции назвали предварительную дату старта летнего туристического сезона-2021 и условия въезда иностранных туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что страна будет стремиться открыть сезон к 14 мая, но «с особыми правилами». Ограничения по коронавирусу будут сниматься постепенно, если позволят условия.

На территорию Греции смогут въехать туристы, вакцинированные от COVID-19, либо с отрицательными ПЦР-тестами, сделанными до вылета в страну Тем, кто заболеет на отдыхе коронавирусом, предоставят бесплатное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Греции вслед за Кипром планируют открыть «зелёный коридор» для российских туристов, которые сделали прививку от COVID-19.

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