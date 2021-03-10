Екатеринбург, , 11:21 — REGNUM В «Единой России» поддержала кандидатуру первого вице-мэра Каменска-Уральского Алексея Герасимова на пост главы города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского отделения партии.

Президиум регионального политсовета ЕР единогласно поддержал решение о поддержке Герасимова.

До работы в мэрии чиновник занимал пост гендиректора «Синарской ТЭЦ». Трудовая деятельность Герасимова преимущественно связана с Синарским трубным заводом.

Решение о поддержке кандидатуры направлено во фракцию «Единой России» в городской думе.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков стал вице-губернатором Свердловской области.

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