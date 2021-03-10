Джокьякарта, Индонезия, , 11:12 — REGNUM Грузовой самолет AN 124−100 впервые приземлился в международном аэропорту Джокьякарты в Индонезии, сообщает Antara.

Самолет доставит 62 тонны груза в аэропорт Колумбус (США).

«Мы стали свидетелями посадки самолета AN 124−100. Самолет российского производства представляет собой крупнейший транспортный лайнер. Сегодня он приземлился и будет осуществлять экспорт», — заявили в международном аэропорту Джокьякарты 10 марта 2021 года.

В Джокьякарте заявили, что это возможность для международного аэропорта города принять такой большой самолет.

«Международный аэропорт Джокьякарты может обслуживать 250 тонн экспортных грузов в день», — отметил исполняющий обязанности генерального директора PT Angkasa Pura Агус Пурнама.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Турции заявил о продвижении цифровой экономики, которая могла бы стать выходом из глобальной экономической стагнации, вызванной эпидемией коронавируса.

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