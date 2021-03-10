Москва, , 11:09 — REGNUM В 2021 году экономика России вернется к тем темпам роста, которые наблюдались начиная с 2012 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил экономист, предприниматель, член генсовета «Партии Роста» Антон Любич. Так он прокомментировал новость о том, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила свой прогноз роста ВВП России в 2021 году с прежних 2,8% до 2,7%.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

»Не думаю, что корректировки Организации экономического сотрудничества и развития связаны с фундаментальными причинами. Столь несущественное изменение прогнозных значений обусловлено, скорее всего, уточнением результатов экономики за предшествующий период, то есть переоценкой базы для будущего роста, — сказал Любич. — Я ожидаю в 2021 году рост российской экономики в диапазоне 2,2−2,5%. Что соответствует обычному росту нашей экономики после 2012 года с поправкой на восстановительный рост тех секторов, которые искусственно сдерживались противоэпидемиологическими ограничениями в 2020 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ОЭСР также повысила свой прогноз относительно роста российской экономики в 2022 году с 2,2% до 2,6%.

Читайте ранее в этом сюжете: ОЭСР понизила прогноз роста ВВП России в 2021 году