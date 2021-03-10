Калуга, , 11:54 — REGNUM В Калуге восстановлены права инвалида Великой Отечественной войны по единовременной выплате, приуроченной к 75-й годовщине Победы, сообщила 10 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

В прокуратуру обратилась дочь инвалида войны, которому не в полном объеме была предоставлена единовременная выплата, приуроченная к юбилею Победы. Проверкой было установлено, что жителем города Калуги в 1951 году в период прохождения службы в рядах Советской армии в боевой операции по ликвидации бандформирований на территории Украинской ССР получено ранение, которое впоследствии явилось основанием для присвоения ему статуса инвалида Великой Отечественной воны. В 2020 году Управлением пенсионного фонда РФ по г. Калуге к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне инвалиду была предоставлена единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей как труженику тыла. Однако в соответствии с Указом президента Российской Федерации, для инвалидов Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, принимавших участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 по 31 декабря 1951 года, установлена единовременная выплата в размере 75 тысяч рублей.

«Поскольку Управление пенсионного фонда РФ по г. Калуге отказало в выплате пожилому человеку недоначисленной суммы в размере 25 тыс. рублей, прокуратурой предъявлено в суд исковое заявление о взыскании денег. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме», — сказала Искрина Басулина.

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