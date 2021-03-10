Москва, , 11:11 — REGNUM В 2020 году в Москве раскрыто более 4,7 тыс. преступлений, совершенных в составе организованных групп. Об этом 10 марта заявил начальник столичного ГУ МВД России, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов во время ежегодного отчета на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Также перед нами стоит одна из важнейших задач по противодействию организованной преступности. За прошедший год раскрыто более 4,7 тыс. преступлений, совершенных в составе организованных групп, в том числе 552 сформированных по этническому признаку», — сказал Бараков.

По его словам, к уголовной ответственности привлечено почти 1,5 тыс. лиц, в том числе 271 — это участники этнических группировок.

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