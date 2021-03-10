Благовещенск, 10 марта 2021, 11:13 — REGNUM В результате ДТП с участием трех автомобилей в Благовещенске пострадали четыре человека. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Амурской области.
Уточняется, что авария произошла в Благовещенске около 11:00 (05:00 мск), когда на нерегулируемом перекрестке улиц Партизанская и Амурская произошло столкновение легкового автомобиля Тойота Креста с микроавтобусом Тойота Хиайс и после этого легковушку отбросило на легковой автомобиль Тойота Королла.
«В результате автоаварии травмированы водители всех автомобилей, а также пассажир Тойоты Креста. Трое пострадавших доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Также указывается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей автомобильной аварии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тюмени легковой автомобиль Mitsubishi въехал в маршрутный автобус, в результате чего погиб 38-летний водитель легковушки.