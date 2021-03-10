Брянск, , 11:10 — REGNUM 83 новых носителя коронавируса выявлены в Брянской области 10 марта, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 78 пациентов.

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Всего в Брянской области подтверждены 33 тыс. 799 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 32 тыс. 952 человека.

Количество летальных исходов не изменилось — от осложнениях при COVID-19 скончались 263 пациента.