Москва, , 11:10 — REGNUM Мошенники стали звонить клиентам российских банков под видом сотрудников полиции, которые расследуют утечки данных. Об этом сообщает 10 марта РИА Новости.

Сотруднику агентства поступил звонок с городского телефона. Неизвестный представился полицейским, сообщил номер жетона и рассказал, что кто-то якобы пытался снять его деньги, предъявив в отделении банка нотариально заверенную доверенность.

Мужчина пояснил, что сотрудник банка проявил бдительность и не допустил хищения, и теперь нужно выяснить, как произошла утечка, позволившая оформить доверенность. Звонивший спросил у журналиста, в каких банках он обслуживается. Якобы это позволит помешать злоумышленнику.

Журналист прекратил беседу с «полицейским» и позвонил в банк. Ему объяснили, что полиция напрямую запрашивает информацию у банка, звонки клиентам не нужны.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева подтвердила, что мошенники в последнее время стали звонить людям под видом полицейских. Такой человек может выведать у клиента банка сведения о счетах и картах. У жертвы могут похитить деньги или оформить подложные кредиты. Информация о клиентах стекается в базы данных, которые продаются в теневом сегменте сети за большие деньги.

Насторожить клиента банка, пояснила эксперт, должна просьба «полицейского» предоставить информацию по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники также информируют граждан о якобы положенных им социальных выплатах от имени портала «Госуслуги». Таким образом они пытаются завладеть данными о банковских картах.

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