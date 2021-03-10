Дербент, Дагестан, , 11:08 — REGNUM В дагестанском городе Дербенте полным ходом идут работы по реконструкции парка одного из самых известных поэтов поэтов средневекового Востока Низами Гянджеви. Его открытие запланировано на ноябрь 2021 года, сообщили в пресс-службе администрации Дербента.

В настоящее время ведется благоустройство парка, запланирована посадка деревьев, возводится фонтанный комплекс. Так, на закупку саженцев для парка Низами было направлено 50 млн рублей. На эти средства было приобретено в Германии 5000 саженцев аризонского кипариса. Кроме того, закуплены другие редкие растения, в том числе около 60 деревьев черной австрийской сосны, 74 восточных платана, 85 грабов.

Фонтанный комплекс в парке расположится на территории 5000 кв. м и станет самым крупным в России. Его особенностью станут крупные водяные экраны, на которых будут транслироваться изображения, созданные из струй воды.

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