Москва, , 11:08 — REGNUM В России для идентификации журналиста следует ввести аналог «карточки болельщика». Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил член Общественной палата РФ Рифат Сабитов в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

«Мне пришла мысль, я вспомнил замечательный опыт, который был реализован во время Чемпионата мира по футболу 2018 года — «карта болельщика». Замечательная история, да? Там определенный QR-код, и никто не может не подделать, не заменить, конкретный человек привязан к этой карте болельщика. Может, цифровые технологии приметь и сегодня», — заявил Сабитов.

Глава комитета Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») также считает, что «QR-код нам здесь необходим».

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