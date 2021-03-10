Симферополь, , 11:06 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 60 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 10 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 9 марта, сообщалось о 58 новых носителях коронавируса.

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Общее число заразившихся коронавирусом на территории Крыма достигло 36 367 человек, выздоровели 32 847 человек.

Статистику смертности среди пациентов с COVID-19 пополнили ещё пять пациентов, всего с начала пандемии коронавирус и осложнения на его фоне унесли жизни 979 крымчан.

В ковид-стационарах региона остаются 1 388 — за сутки 111 пациентов выписаны, 64 были госпитализированы.