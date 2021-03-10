Биробиджан, , 11:05 — REGNUM В еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших и.о. директора, его заместителя и бухгалтера казённого учреждения «Управление административными зданиями». Их обвиняют в зависимости от роли каждого в мошенничестве и служебном подлоге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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В ходе следствия выяснилось, что обвиняемые фиктивно устроили на работу знакомого на должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Фактически новый сотрудник не работал в течение десяти месяцев. Но бухгалтер начисляла ему заработную плату и выдавала её заместителю директора, который в свою очередь передавал деньги руководителю предприятия. И.о. директора казённого учреждения распоряжался деньгами по своему усмотрению. Бюджету ЕАО причинён ущерб в сумме более 140 тыс. рублей.

Дело будет направлено для рассмотрения в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии попались на вымогательстве взятки в размере 500 тыс. рублей двое сотрудников МВД. Один из задержанных — 40-летний полковник полиции, начальник отделения в сфере легального оборота управления по контролю за оборотом наркотиков, другой — 37-летний майор полиции, оперуполномоченный этого же подразделения. Оба стали фигурантами уголовного дела.