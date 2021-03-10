Москва, , 11:06 — REGNUM Свыше 7 тыс. иностранных граждан было выдворено из Москвы за пределы России в 2020 году. Об этом 10 марта заявил начальник столичного ГУ МВД России, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов во время ежегодного отчета на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, с миграционного учета снято 150 тыс. иностранцев. В результате этого в городе сократилось количество совершенных иностранными гражданами преступлений.

«Сократилось количество совершенных иностранными гражданами таких преступлений, как убийства — на 8%, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — на 19%, разбоев — на 19%, грабежей — на 5%, вымогательств — на 54% и краж из квартир граждан — на 17%», — сказал Баранов.

Кроме того, сотрудниками полиции инициативно выявлено больше таких преступлений, совершенных иностранцами, как использование поддельных документов — на 21%, наркопреступлений — на 4,7%, а раскрываемость дистанционных хищений возросла в 2020 году почти в два раза, отметил генерал-лейтенант.

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